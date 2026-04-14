Calciomercato Napoli, Pellegrini resta a Roma? Contatti per il rinnovo, ma c’è un nodo

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Pellegrini – accostato anche al Napoli – percepisce circa 6 milioni netti annui (6,5 con bonus), frutto dell’accordo siglato nel 2021 con Tiago Pinto.

Liberato dal “peso” della fascia di capitano, Lorenzo Pellegrini sembra aver ritrovato nuova linfa. In questa stagione ha dimostrato di poter essere perfettamente funzionale al sistema di gioco fatto di inserimenti, ritmo e intensità imposto da Gian Piero Gasperini. Proprio il tecnico spinge per la sua conferma, mentre la Roma riflette sul da farsi. Quella che fino a poco tempo fa era solo una suggestione sta prendendo forma come una strategia concreta. I primi contatti con l’entourage del giocatore sono già stati avviati e sul tavolo c’è subito un tema inevitabile: l’ingaggio. Pellegrini - accostato anche al Napoli - percepisce circa 6 milioni netti annui (6,5 con bonus), frutto dell’accordo siglato nel 2021 con Tiago Pinto.

Il nodo ingaggio e la scelta sul futuro

Oggi, però, lo scenario è cambiato e la questione è chiara: accettare un ridimensionamento significativo, almeno del 50%, e trasformarsi in una risorsa di qualità all’interno di una rosa che punta ad alzare il proprio livello. A quasi trent’anni, con probabilmente l’ultimo grande contratto della carriera da firmare, la decisione non è semplice. Pellegrini si trova davanti a un bivio: restare nella “sua” Roma, magari con un ruolo da co-protagonista, oppure guardarsi intorno e cercare altrove una posizione più centrale accompagnata da uno stipendio più elevato, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport.