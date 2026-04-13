Pellegatti: "Hojlund-Milan era fatta, poi il club rifiuta la formula e lui va al Napoli"

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Carlo Pellegatti, giornalista di fede milanista, nel corso della trasmissione 'Pressing', in onda su Mediaset, ha difeso Massimiliano Allegri: "Il Milan che non lotta per lo Scudetto? Allegri ha sempre detto che realisticamente l'obiettivo del Milan è la Champions League, poi non so se si sia fatto delle tabelle in privato. Il Milan da otto anni ha il problema attaccante e neanche quest'anno l'ha comprato.

Hojlund era già comprato, 35 milioni con l'obbligo di riscatto. Già tutto apposto, ma poi la società ha detto che non voleva l'obbligo e Hojlund è andato al Napoli a fare quello che fa e lo stiamo vedendo. Cosa può fare Allegri se poi all'ultimo giorno gli prendono Nkunku dopo aver sbagliato Boniface? Al Milan da tanti anni serve il centravanti forte e non arriva. Anche quest'anno la società ha dimostrato, a gennaio, di non avere l'ambizione giusta".