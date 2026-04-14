Calciomercato Napoli, sei-sette uscite in estate: anche Lobotka e Meret possono partire

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In casa Napoli, ormai sfumata la possibilità di inseguire lo Scudetto, l’attenzione si è spostata interamente sulla programmazione della prossima stagione.

In casa Napoli, ormai sfumata la possibilità di inseguire lo Scudetto, l’attenzione si è spostata interamente sulla programmazione della prossima stagione. Con l’avvicinarsi del momento dei bilanci, già all’inizio di maggio potrebbe essere consolidato anche il secondo posto, nonostante il deludente pareggio di Parma. Una serie di risultati positivi consentirebbe ad Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte di anticipare il loro incontro decisivo. Il tempo, però, stringe e diventa fondamentale definire le linee guida del futuro, a partire dalla conferma dell’allenatore fino alla costruzione del nuovo progetto tecnico.

Sette uscite in programma, altrettanti arrivi

Sul fronte mercato si prospetta una vera e propria rivoluzione: sono previste sei-sette uscite (Lukaku, Lucca, Lang, Spinazzola, Meret, Juan Jesus e forse Lobotka) a cui corrisponderanno altrettanti nuovi innesti, oltre ai riscatti di Hojlund, Alisson e Giovane. Secondo quanto riportato da La Repubblica, non serviranno investimenti di primo livello, ma piuttosto chiarezza e programmazione. La piazza, sempre più esigente, osserva con attenzione e il presidente dovrà escludere, nel confronto diretto, qualsiasi ipotesi di ridimensionamento, con l’obiettivo di blindare la panchina almeno fino al 2027.