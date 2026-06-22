Sondaggio per Luiz Henrique! Ma lo Zenit spara altissimo: le cifre
L'operazione si presenta però tutt'altro che semplice. Lo Zenit valuta il giocatore circa 40 milioni di euro.
Tra i profili monitorati dal Napoli per rinforzare l'attacco c'è anche Luiz Henrique. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il club azzurro avrebbe effettuato un sondaggio per l'esterno brasiliano classe 2001, attualmente in forza allo Zenit e impegnato al Mondiale con il Brasile.
Luiz Henrique-Napoli, il prezzo è altissimo
L'operazione si presenta però tutt'altro che semplice. Il club russo valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, cifra considerata elevata dal Napoli, che starebbe comunque provando a capire i margini per una possibile trattativa al ribasso.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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