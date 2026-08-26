Milinkovic-Savic all'Atletico Madrid e Musso al Napoli? Il nodo è il conguaglio: la situazione

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Il Napoli lavora allo scambio tra Vanja Milinkovic Savic e Juan Musso con l'Atletico Madrid. Gli azzurri chiedono un conguaglio economico.

Potrebbero essere ore decisive per il futuro di Vanja Milinkovic Savic. Il portiere resta tra i possibili partenti del Napoli, con Massimiliano Allegri che ha scelto Alex Meret come titolare. La soluzione può arrivare dall'Atletico Madrid, con uno scambio che porterebbe in azzurro Juan Musso, già protagonista in Serie A con Udinese e Atalanta. L'ipotesi è sul tavolo da giorni e adesso, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, si starebbe lavorando concretamente per arrivare alla chiusura.

Milinkovic Savic-Musso, il nodo è il conguaglio

"Ore caldissime per la trattativa Milinkovic Savic-Musso. Si lavora per la chiusura", riferisce Radio Kiss Kiss Napoli. Resta però una distanza da colmare sulla valutazione dei due portieri: il Napoli chiede un conguaglio economico a proprio favore, mentre l'Atletico Madrid vorrebbe impostare l'operazione attraverso uno scambio alla pari. È questo il nodo sul quale stanno lavorando le parti per provare a trovare l'intesa definitiva.