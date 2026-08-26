Calciomercato Napoli, è corsa a due per l'attacco: occhi in Premier League

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Gabriel Jesus resta il prescelto, ma i costi complicano l'affare. Per Marc Guiu il Chelsea parte da 25 milioni, mentre gli azzurri ne investirebbero 15.

Il Napoli non ha ancora rinunciato all'idea di aggiungere un altro centravanti alla rosa di Massimiliano Allegri. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il nome in cima alla lista resta quello di Gabriel Jesus dell'Arsenal, ma l'operazione presenta diversi ostacoli. "Il centravanti prescelto per i giorni di fine mercato è Gabriel Jesus dell'Arsenal ma l'operazione è complessa per i costi dell'ingaggio", scrive il quotidiano. Con il brasiliano a un solo anno dalla scadenza del contratto, anche l'ipotesi del prestito non sarebbe una strada concretamente percorribile.

Guiu-Napoli, distanza sul prezzo: De Laurentiis offre 15 milioni

L'altra pista conduce a Marc Guiu, giovane attaccante in uscita dal Chelsea e cresciuto nel vivaio del Barcellona. "Il Chelsea chiede 25 milioni di euro più il 20% della futura rivendita", riferisce il Corriere del Mezzogiorno. Una valutazione ancora distante dalle intenzioni di Aurelio De Laurentiis, disposto a investire circa 15 milioni di euro. Il Napoli, però, ritiene che negli ultimi giorni di mercato le richieste dei Blues possano diminuire, creando le condizioni per provare a chiudere l'operazione.