Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Sancho? In estate si libera a zero

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Il Manchester United ha deciso di non attivare l’opzione extra di contratto per Jadon Sancho, comunicandolo anche a chi gli è vicino

Il Manchester United ha deciso di non attivare l’opzione extra di contratto per Jadon Sancho, comunicandolo anche a chi gli è vicino: l’esterno offensivo inglese, attualmente in prestito all’Aston Villa, lascerà quindi il club a parametro zero e sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione. La vicenda di Sancho con l’Italia è stata turbolenta negli ultimi due anni: nell’estate 2024 era stata ipotizzata una trattativa con la Juventus, poi sfumata in favore del Chelsea; l’estate scorsa si era parlato nuovamente di un possibile approdo in bianconero, ma i dubbi sul carattere del giocatore avevano fatto desistere il club. La Roma aveva fatto alcune valutazioni sul classe 2000, senza però ottenere il via libera da Sancho, mentre anche il Napoli aveva mostrato interesse a fine maggio 2025.

Possibili destinazioni e scenari futuri

Al momento - riferisce il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano - tra le squadre italiane non ci sono stati passi concreti per assicurarsi Sancho a parametro zero, mentre all’estero il primo club a muoversi è stato il Borussia Dortmund. Resta da vedere se nei prossimi mesi uno dei club italiani deciderà di fare sul serio per l’ex giocatore del Manchester United, approfittando della possibilità di un trasferimento gratuito e del talento ancora considerevole dell’esterno inglese.