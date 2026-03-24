Calciomercato Napoli, nome nuovo dalla Germania: "Tanta concorrenza per il 2007 Coulibaly"

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Karim Coulibaly, nato a Oldenburg nel 2007, è cresciuto nel settore giovanile dell’Amburgo prima di trasferirsi nell’estate 2024 al Werder Brema.

Secondo quanto riportato da Bild, il giovane difensore del Werder Brema Karim Coulibaly ha attirato l’interesse di diversi top club europei. Tra le squadre più attive ci sarebbero Newcastle United, Chelsea, Napoli e Olympique Marsiglia, mentre anche il Paris Saint-Germain segue la situazione con minore intensità. Nonostante i contatti, al momento non risultano offerte ufficiali per il difensore classe 2007, valutato circa 45 milioni di euro e sotto contratto fino al 2029.

La crescita e l’esplosione del talento tedesco

Karim Coulibaly, nato a Oldenburg nel 2007, è cresciuto nel settore giovanile dell’Amburgo prima di trasferirsi nell’estate 2024 al Werder Brema. Dopo una stagione nelle giovanili, ha debuttato tra i professionisti il 23 agosto 2025 in Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte. Pochi giorni dopo ha trovato anche il suo primo gol tra i grandi, segnando al 94' minuto contro il Bayer Leverkusen. A livello internazionale ha già rappresentato la Germania nelle selezioni giovanili Under-17, Under-18 e Under-19, confermandosi come uno dei prospetti più promettenti del calcio europeo.