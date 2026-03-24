Rumors Casemiro dalla Spagna: c'è anche il Napoli! Manna prova ad anticipare tutti

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I prossimi incontri in Inghilterra saranno decisivi per capire se la trattativa potrà concretizzarsi prima dell’apertura ufficiale del mercato.

La dirigenza del Napoli sta valutando strategie di mercato mirate per rinforzare la rosa senza sostenere costi elevati, sfruttando le scadenze contrattuali di alcuni giocatori del Manchester United. Secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo Fichajes, tra i profili seguiti spicca Casemiro, centrocampista di grande esperienza internazionale, ritenuto ideale per dare leadership e solidità alla squadra guidata da Antonio Conte. Insieme a lui, vengono monitorati anche Harry Maguire e Tyrell Malacia, segno di un interesse concreto verso il club di Old Trafford.

Obiettivo esperienza per il centrocampo azzurro

Il possibile arrivo di Casemiro risponde all’esigenza di rafforzare il centrocampo con un giocatore abituato ai grandi palcoscenici, forte anche delle sue numerose presenze con la nazionale brasiliana. Nonostante l’età, il brasiliano continua a garantire rendimento e intensità, qualità che si integrerebbero con elementi come Stanislav Lobotka o Kevin De Bruyne. Il Napoli punta a convincere il giocatore con un progetto competitivo, nonostante la concorrenza di club come Inter Miami e Al Nassr. Il viaggio di Manna in Inghilterra della scorsa settimana non è casuale, ma una mossa calcolata per superare le diretti concorrenti e per puntare a definire accordi verbali prima dell'inizio delle impennate dei prezzi. I prossimi incontri in Inghilterra saranno decisivi per capire se la trattativa potrà concretizzarsi prima dell’apertura ufficiale del mercato.