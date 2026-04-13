Flop Lucca, Schira: "Non sarà riscattato. E non rientra nei piani del Napoli"
Arrivato al Nottingham Forest a gennaio con l’obiettivo di rilanciarsi dopo le difficoltà incontrate al Napoli di Antonio Conte, Lorenzo Lucca sta vivendo un’esperienza complicata anche in Premier League. L’ex Udinese è rapidamente scivolato ai margini delle rotazioni, trovando pochissimo spazio nelle ultime settimane. Anche secondo quanto riportato sul proprio account X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il club inglese avrebbe già deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 35 milioni, aprendo così le porte a un ritorno in Italia a fine stagione. Inoltre: "L'attaccante non è nei piani del Napoli per il 26/27 e quindi potrebbe partire di nuovo".
Futuro incerto e numeri in calo
I dati recenti confermano il momento difficile: nelle ultime cinque partite di campionato, il centravanti ha raccolto appena 35 minuti complessivi, spesso entrando solo nei minuti finali. Le scelte tecniche sembrano premiare profili più dinamici o con maggiore esperienza internazionale, relegando l'italiano a un ruolo marginale.
Lorenzo #Lucca will return to #Napoli at the end of the season; because #NottinghamForest won’t trigger the option to buy (35M). The striker is not in Napoli’s Plans for 26/27 and so he may leave again. #transfers https://t.co/voANMNYW8o— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 12, 2026
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