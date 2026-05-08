Ultim'ora Salta un obiettivo a centrocampo? Dall'Inghilterra: Joao Gomes vicino all'Atletico, le cifre

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Il mediano del Wolverhampton è da tempo sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna, ma le ultime notizie dicono altro.

Joao Gomes è uno degli obiettivi del Napoli per il centrocampo della prossima stagione. Il mediano del Wolverhampton è da tempo sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna, ma le ultime notizie che arrivano dall'Inghilterra raccontano di un futuro diverso: non in Italia e neanche in Inghilterra, bensì in Spagna.

Joao Gomes verso l'Atletico Madrid

A riferirlo è il giornalista inglese Ben Jacobs: "L'Atletico Madrid è ora vicino a un accordo per il centrocampista del Wolverhampton Joao Gomes. Le parti, tramite intermediari, sono in trattative avanzate e stanno per raggiungere un accordo verbale del valore di circa 45 milioni di euro. L'Atleti ha ancora accordi verbali con Ederson, ma l'assenza di un'intesa con l'Atalanta apre la porta ai club di Premier League