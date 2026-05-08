Priorità al centrocampo, KK: occhi in casa Parma, piacciono Bernabé e un altro

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Il Napoli guarda in casa Parma per rinforzare il centrocampo del futuro.

Il Napoli guarda in casa Parma per rinforzare il centrocampo del futuro. Secondo quanto riferito da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro starebbe seguendo con attenzione Adrián Bernabé e Mandela Keita.

Bernabé-Keita, profili diversi

Bernabé, classe 2001, piace per la sua versatilità: può giocare sia davanti alla difesa sia come mezzala di qualità e inserimento. Diverso invece il profilo di Keita, centrocampista più fisico e di equilibrio, considerato un possibile erede di André-Frank Zambo Anguissa in caso di addio del camerunese.