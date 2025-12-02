Calciomercato Napoli, Tmw: "Forse due acquisti a gennaio. Occhio a destra"

Si sta avvicinando il mercato di gennaio, il Napoli lavora all'arrivo di almeno un nuovo acquisto, di un centrocampista. Ma non solo. Su Tmw Raimondo De Magistris ha fatto il punto della situazione: "Antonio Conte voleva un centrocampista già ad agosto, figurarsi adesso che ha dovuto cambiare modulo proprio per sopperire all'assenza di calciatori in mezzo al campo.

Aveva iniziato la stagione con i fab four tutti insieme dal primo minuto, adesso con De Bruyne, Anguissa e Gilmour fuori per chissà quanto tempo ancora non ha reali alternative a Lobotka e McTominay. Nel mirino Goretzka e Mainoo, ma anche Atta e Frendrup: ne arriverà almeno uno. E poi occhio a destra soprattutto in caso di uscita di Pasquale Mazzocchi: quello di Juanlu Sanchez è profilo che continua a piacere molto".