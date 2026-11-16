Caprile racconta l'addio al Napoli: "Conte non la prese bene"

Elia Caprile, protagonista di un ottimo avvio di stagione con il Cagliari e ormai tra i portieri più apprezzati della Serie A

Elia Caprile, protagonista di un ottimo avvio di stagione con il Cagliari e ormai tra i portieri più apprezzati della Serie A, ha raccontato il suo percorso in un'intervista al Corriere della Sera. L'ex estremo difensore del Napoli si è soffermato sulle difficoltà affrontate da ragazzo, sulla scelta di lasciare la squadra azzurra per trovare maggiore spazio e sulle ambizioni future, compresa la possibilità di vestire la maglia della Nazionale.

Le difficoltà affrontate da giovane.

"La forza che mi ha sempre alimentato è stata quella di voler zittire chi da piccolo non avrebbe scommesso niente su di me. Ho pensato di smettere tante volte. Qualche allenatore era cattivo: non giocavo perché ero basso e grasso. Mi faceva soffrire e a 15-16 anni persi un po' la strada. La ritrovai grazie a due preparatori dei portieri: Bressan e Squizzi. Mi hanno parlato nel modo giusto e nel momento in cui ne avevo più bisogno, facendomi capire che il calcio è fatto di sacrifici".

La decisione di lasciare il Napoli di Conte.

"In estate mi disse: “Resta qui e te la giochi con Meret”. Fu schietto, io lo stesso. Lui ha scelto Alex e ha fatto bene perché ha vinto lo scudetto. Ma avevo 23 anni e una gran voglia di giocare. Un bisogno fisico. Senza la partita della domenica, è come se mi mancasse un pezzo. A gennaio dissi che volevo andarmene: non la prese bene ma capì".

Le ambizioni in Nazionale e la possibilità di rappresentare l'Albania.

"Credo di essere a quel livello lì, lo sto dimostrando. Ma so che tutto può cambiare e che devo concentrarmi solo su ciò che dipende da me. La Nazionalità albanese? Per le origini di Emily, la mia compagna. Se da questo potrà nascere qualcosa, non lo so. A oggi nessuno della federazione ha bussato alla porta. Se lo farà, valuterò".