Cds fa il nome di un centrocampista che il Napoli non ha smesso di seguire

"Il Napoli ha già da tempo gli occhi su Kobbee Mainoo dello United. Si vedrà". Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano parla di possibili innesti a gennaio dato che oltre all'infortunio di De Bruyne, mancherà per diverse partite anche Anguissa che tra dicembre e gennaio sarà impegnato in Coppa d'Africa. Il club azzurro dunque torna a pensare al centrocampista dello United cercato già in estate.

Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto.