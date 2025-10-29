Ceballos-Napoli, in Spagna se ne torna a parlare per gennaio

Dani Ceballos nel mirino del Napoli dopo l'infortunio di De Bruyne. Indiscrezione di Sky Sports rilanciata anche da molti portali spagnoli. Il talento ex Arsenal, anni 29, non sta trovando spazio e potrebbe chiedere la cessione proprio a gennaio. Il club azzurro ci pensa. Un nome che ritorna, dunque. Ceballos, trequartista o ala, giocatore di fantasia, ha raccolto poco più di 300 minuti coi Blancos in questa prima parte di stagione.

Ecco perché in Spagna fanno sapere che l'addio a gennaio non è scontato. Su di lui c'è anche il Marsiglia mentre al Napoli, nelle ultime ore, sono stati accostati anche altri nomi come quelli di Pellegrini della Roma o Mainoo dello United, entrambi nel mirino del club azzurro già in passato e dunque calciatori che potrebbero tornare in auge nei prossimi mesi.