Futuro Cheddira, riscatto Lecce difficile: interesse dalla Serie A e dall’estero

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Cheddira, il futuro è in bilico: parla il procuratore Bruno Di Napoli

Il futuro di Walid Cheddira è ancora da definire. A fare il punto sulla situazione dell’attaccante di proprietà del Napoli è stato il suo procuratore Bruno Di Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’agente ha sottolineato la crescita del giocatore nell’ultima stagione, culminata con un contributo importante alla salvezza del Lecce grazie a quattro reti decisive dopo il trasferimento in Puglia dal Sassuolo.

Il Lecce riflette, Verona e Monza sulle tracce dell’attaccante

Secondo Bruno Di Napoli, il riscatto da parte del Lecce appare al momento difficile, anche per i cambiamenti all’interno dell’area tecnica e della guida della squadra. “Non penso che ad oggi lo vadano a riscattare. È un giocatore apprezzato, abbiamo ricevuto manifestazioni di interesse anche da altre società in Italia e all’estero. Cheddira può essere un uomo mercato". L’obiettivo di Cheddira resta quello di continuare a giocare in Serie A, campionato nel quale, secondo il suo entourage, ha le qualità per raggiungere anche la doppia cifra di gol con la giusta continuità.