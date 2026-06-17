Beukema vuole restare, Sky conferma: "Anche il Napoli è d'accordo e non lo cede"

Beukema vuole restare, Sky conferma: "Anche il Napoli è d'accordo e non lo cede"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:40Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino
Beukema resta al Napoli e dunque con la Lazio per Gila bisognerà nel caso trovare nuove contropartite gradite al presidente Lotito

Sam Beukema non figura tra i giocatori che il Napoli intende cedere in questa sessione di mercato. Il difensore olandese è determinato a restare in azzurro - come riferito nel pomeriggio dalla nostra redazione - e ritiene di poter offrire un contributo importante nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri, prossimo allenatore del Napoli.

Beukema resta al Napoli

Secondo quanto riferito da Sky Sport, anche il club condivide questa linea e, al momento, non prende in considerazione l'inserimento del giocatore in eventuali operazioni di scambio. Ad esempio con la Lazio per Gila che interessa ed è vicino ma senza contropartite. Anzi, senza Sam nell'affare. Il Napoli è stato chiaro con Lotito. Beukema prenderà regolarmente parte al ritiro precampionato e si metterà a disposizione di Allegri, salvo eventuali valutazioni che potranno emergere nel corso della stagione.