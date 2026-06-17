Accostato al Napoli, Ceballos saluta il Real Madrid: è un'occasione a zero
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Dani Ceballos è destinato a lasciare il Real Madrid a parametro zero. La decisione sarebbe ormai stata presa e il centrocampista spagnolo si prepara ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Secondo quanto riportato da Diario AS, Ceballos non rientra nei piani tecnici di José Mourinho per la prossima stagione. Tra i club interessati al giocatore figura il Real Betis, mentre già nel mese di maggio l'Ajax aveva manifestato il proprio interesse. In passato il nome di Ceballos era stato accostato anche al Napoli, ma al momento non risultano sviluppi concreti in tal senso.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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