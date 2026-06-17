Lukaku decisivo col Belgio: questa la reazione di Allegri
Secondo quanto riportato dal quotidiano Roma, il futuro di Romelu Lukaku sarà deciso nelle prossime settimane. Un eventuale ritorno ai suoi migliori livelli potrebbe infatti riaprire scenari che fino a poco tempo fa sembravano impensabili, compresa una possibile permanenza in azzurro anche nella prossima stagione. Un'ipotesi sorprendente, considerando le tensioni che negli ultimi mesi hanno caratterizzato il rapporto tra il Napoli e l'attaccante belga.
Calciomercato Napoli: Allegri valuta i progressi di Lukaku
Capitolo Allegri: il nuovo tecnico del Napoli avrebbe seguito con particolare attenzione la prestazione di Lukaku contro l'Egitto. Massimiliano Allegri è da sempre un estimatore di "Big Rom" e vorrebbe valutarlo da vicino prima di esprimere un giudizio definitivo sul suo futuro. Restano però da superare le riflessioni legate ai costi dell'operazione e all'età del giocatore, aspetti sui quali la società avrebbe già tracciato una linea piuttosto chiara.
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