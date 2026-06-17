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Accostato al Napoli, Vicario vuole tornare in Italia. Romano: "Non andrà all'Inter"

Accostato al Napoli, Vicario vuole tornare in Italia. Romano: "Non andrà all'Inter"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:20Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Fabrizio Romano: Vicario vuole tornare in Italia, la Juventus valuta il portiere

Il futuro di Guglielmo Vicario resta uno dei temi più caldi del mercato dei portieri. Attraverso i propri canali social, il giornalista Fabrizio Romano ha chiarito che l’estremo difensore del Tottenham non si trasferirà all’Inter nel corso di questa estate, nonostante il suo gradimento per il club nerazzurro fosse arrivato già dallo scorso mese di febbraio.

Juventus alla finestra, Napoli tra le squadre interessate

Secondo l’esperto di mercato, il portiere accostato anche al Napoli desidera fare ritorno in Serie A e attende segnali concreti dai club italiani. L’Inter ha deciso di cambiare strategia virando su Ivan Provedel, mentre la Juventus sta effettuando le proprie valutazioni insieme al tecnico Luciano Spalletti e al dirigente Giovanni Carnevali. 