Beukema resta a Napoli! Sky ribadisce: "Non sarà usato come contropartita"
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Di Marzio: “Beukema resta al Napoli, nessuna cessione in vista”
Sam Beukema continuerà a vestire la maglia del Napoli anche nella prossima stagione. Nonostante alcune voci di mercato che lo avevano inserito in possibili operazioni come contropartita e l’eventuale arrivo di Mario Gila per rinforzare il reparto arretrato, il difensore olandese non sembra destinato a lasciare il club azzurro.
La conferma di Di Marzio: “Resterà a disposizione del Napoli”
Nel corso di “Calciomercato - L’Originale”, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha chiarito la posizione del centrale azzurro, spegnendo le indiscrezioni su una possibile partenza: “Beukema non lascerà il Napoli: si è parlato di lui come possibile contropartita di alcuni scenari ma da quel che ci risulta resterà a disposizione in azzurro nella prossima stagione”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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