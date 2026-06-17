Beukema resta a Napoli! Sky ribadisce: "Non sarà usato come contropartita"

Beukema resta a Napoli! Sky ribadisce: "Non sarà usato come contropartita"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:30Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Di Marzio: “Beukema resta al Napoli, nessuna cessione in vista”

Sam Beukema continuerà a vestire la maglia del Napoli anche nella prossima stagione. Nonostante alcune voci di mercato che lo avevano inserito in possibili operazioni come contropartita e l’eventuale arrivo di Mario Gila per rinforzare il reparto arretrato, il difensore olandese non sembra destinato a lasciare il club azzurro.

La conferma di Di Marzio: “Resterà a disposizione del Napoli”

Nel corso di “Calciomercato - L’Originale”, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha chiarito la posizione del centrale azzurro, spegnendo le indiscrezioni su una possibile partenza: “Beukema non lascerà il Napoli: si è parlato di lui come possibile contropartita di alcuni scenari ma da quel che ci risulta resterà a disposizione in azzurro nella prossima stagione”.