Cajuste torna al Napoli, niente riscatto dalla Premier: già deciso il suo futuro

Cajuste torna al Napoli, niente riscatto dalla Premier: già deciso il suo futuroTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:40Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Jens Cajuste farà ritorno al Napoli dopo la conclusione della sua esperienza in prestito all'Ipswich Town, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Secondo quanto riportato dai media svedesi, il futuro del centrocampista sarebbe però già delineato. Il rientro in azzurro dovrebbe essere soltanto temporaneo, dal momento che Massimiliano Allegri non sembrerebbe intenzionato a puntare su di lui dal punto di vista tecnico. Il Napoli starebbe quindi lavorando per individuare una nuova sistemazione per il giocatore.

Il club valuterà le offerte che arriveranno nelle prossime settimane, con l'obiettivo di procedere a una cessione a titolo definitivo.