Ag. Zerbin: "Torna a Napoli, ma basta prestiti ora: o resta o sarà addio"

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Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. "Zerbin ha ancora due anni di contratto e tornerà al Napoli dopo il prestito alla Cremonese. Per il futuro vedo più probabile una cessione a titolo definitivo piuttosto che un nuovo prestito, considerando che si tratta ormai di un classe 1999. A mio avviso le strade possibili sono due: o resta al Napoli, e in quel caso saremmo tutti contenti, oppure lascerà il club a titolo definitivo", ha dichiarato Marinelli.