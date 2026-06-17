Ag. Zerbin: "Torna a Napoli, ma basta prestiti ora: o resta o sarà addio"

Ag. Zerbin: "Torna a Napoli, ma basta prestiti ora: o resta o sarà addio"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:20Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. "Zerbin ha ancora due anni di contratto e tornerà al Napoli dopo il prestito alla Cremonese. Per il futuro vedo più probabile una cessione a titolo definitivo piuttosto che un nuovo prestito, considerando che si tratta ormai di un classe 1999. A mio avviso le strade possibili sono due: o resta al Napoli, e in quel caso saremmo tutti contenti, oppure lascerà il club a titolo definitivo", ha dichiarato Marinelli.