Conferme dal Brasile: Napoli su Danilo del Botafogo, ma il prezzo è altissimo

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Oggi alle 17:30 Calciomercato Napoli di di @PieroMatrone

La concorrenza però è ampia: sulle sue tracce ci sarebbero anche Bayer Leverkusen, Newcastle, Fulham e Atletico Madrid. E non solo.