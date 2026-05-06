Conferme dal Brasile: Napoli su Danilo del Botafogo, ma il prezzo è altissimo
Il Napoli continua a monitorare il mercato sudamericano e nelle ultime ore dal Brasile arrivano nuove conferme sull’interesse per Danilo Santos, centrocampista del Botafogo. Secondo quanto riferito dal giornalista Felipe Silva di ESPN Brasil, il club azzurro avrebbe inserito il classe 2001 tra i profili seguiti per la prossima stagione. Danilo, rientrato in Brasile dopo l’esperienza al Nottingham Forest, sarebbe pronto a tornare nel calcio europeo di alto livello.
Danilo Santos: il Botafogo fissa un prezzo altissimo
La concorrenza però è ampia: sulle sue tracce ci sarebbero anche Bayer Leverkusen, Newcastle, Fulham e Atletico Madrid, oltre a Palmeiras, Flamengo e Zenit. Il Botafogo, intanto, avrebbe già fissato la valutazione del giocatore: circa 40 milioni di euro. Una cifra importante per uno dei talenti più seguiti del calcio brasiliano.
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