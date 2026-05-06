Lobotka, la clausola non varrà per tutta l'estate: svelata la data di scadenza
Il Napoli dovrà presto prendere una decisione sul futuro di Stanislav Lobotka. Il regista slovacco, punto di riferimento degli ultimi anni, ha un contratto in scadenza nel 2027 con opzione di rinnovo fino al 2028 in favore del club azzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel contratto del centrocampista è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida soltanto per l’estero. Il dettaglio importante riguarda le tempistiche: la clausola “sarà esercitabile entro la prima metà di luglio”.
Lobotka, la permanenza non è scontata
Uno scenario che apre interrogativi sulla permanenza del giocatore. “Tutt’altro che scontata la permanenza a Napoli del regista degli ultimi due scudetti”, sottolinea il quotidiano. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Lobotka continuerà a guidare il centrocampo azzurro oppure se si apriranno nuove prospettive all’estero.
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