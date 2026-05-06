L'esercito dei 'prestiti' pronto al rientro: in 12 torneranno al Napoli

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Il Napoli si prepara a un’estate di profonde valutazioni sul fronte rosa. Come sottolinea Il Mattino, saranno ben dodici i calciatori destinati a rientrare dai rispettivi prestiti, aprendo così un nuovo capitolo nelle strategie del club azzurro.

Dovrebbero fare ritorno, a meno in cui vengano esercitati i diritti di riscatto, a Castel Volturno Jens Cajuste , Rafa Marin, Lorenzo Lucca, Noa Lang, Cyril Ngonge, Luca Marianucci, Jesper Lindstrom, Michael Folorunsho, Emanuele Rao, Luis Hasa, Giuseppe Ambrosino e Alessandro Zanoli.

Tra tutti, gli unici destinati con buone probabilità a restare in organico sembrano essere Rafa Marin e Marianucci, oggi impegnati rispettivamente con Villarreal e Torino. Diverso, invece, il discorso per altri elementi offensivi e di centrocampo: in caso di permanenza di Antonio Conte, giocatori come Lucca, Lang, Ngonge, Lindstrom e Folorunsho rientrerebbero formalmente al Napoli ma solo di passaggio, in attesa di una nuova sistemazione sul mercato.

Resta ancora da definire anche il futuro di Zanoli, il cui riscatto appare sempre meno scontato. Per i più giovani, invece, ci sarà spazio per una valutazione diretta: Rao, Hasa e Ambrosino avranno infatti l’occasione di mettersi in mostra durante il ritiro estivo.