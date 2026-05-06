Nome nuovo per la difesa, KK: Napoli vicino a un terzino dello Shakhtar

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal' ha raccontato dell'interesse del Napoli per Vinicius Tobias

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal' ha raccontato dell'interesse del Napoli per Vinicius Tobias, terzino destro dello Shakhtar: “Classe 2004, ex Independiente e Real Madrid Castilla, ha il passaporto comunitario e piace molto agli azzurri. Il ds Manna si è mosso prima di tutti e sta provando a chiudere con il club ucraino, che al momento è senza allenatore e valuta il calciatore 20-25 milioni.

Concorrenza agguerrita, Manna pronto a volare a Londra nei prossimi giorni per chiudere l’affare. Napoli molto vicino a Vinicius Tobias che potrebbe essere il primo acquisto estivo dei partenopei”.