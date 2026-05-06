Nome nuovo per la difesa, KK: Napoli vicino a un terzino dello Shakhtar
TuttoNapoli.net
Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal' ha raccontato dell'interesse del Napoli per Vinicius Tobias
Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal' ha raccontato dell'interesse del Napoli per Vinicius Tobias, terzino destro dello Shakhtar: “Classe 2004, ex Independiente e Real Madrid Castilla, ha il passaporto comunitario e piace molto agli azzurri. Il ds Manna si è mosso prima di tutti e sta provando a chiudere con il club ucraino, che al momento è senza allenatore e valuta il calciatore 20-25 milioni.
Concorrenza agguerrita, Manna pronto a volare a Londra nei prossimi giorni per chiudere l’affare. Napoli molto vicino a Vinicius Tobias che potrebbe essere il primo acquisto estivo dei partenopei”.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina TuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
11 mag 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio
Davide BarattoTuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto?
Davide BarattoTuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo
Fabio TarantinoMilinkovic-Savic: "Stagione difficile, ma fatto grandi cose. Rigiocherei una partita. Sui rigori..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la cessione dolorosa, il mostruoso buco sugli ingaggi, la mossa spiazzante di ADL e la verità su De Bruyne
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com