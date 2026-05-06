Lang tornerà al Napoli! Romano: "Riscatto Galatasaray a forte rischio"
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Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, tramite il proprio canale Youtube ha parlato del futuro di Noa Lang.
Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, tramite il proprio canale Youtube ha parlato del futuro di Noa Lang: "Il riscatto di Noa Lang è a forte rischio, il Galatasaray valuta di far rientrare l’esterno al Napoli e non procedere col titolo definitivo. Il Napoli aspetta comunicazioni ufficiali e poi deciderá come gestire il futuro di Lang in estate".
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