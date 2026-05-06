Napoli su Atta, ma l'Udinese spara un prezzo folle: c'è una sensazione per il futuro
L'Udinese attende offerte da parte delle big d'Europa per Arthur Atta. Il centrocampista è stato seguito dai principali club italiani ma la richiesta dei bianconeri è davvero molto alta. Perché in Friuli chiedono una base di 40 milioni di euro per accettare di perdere il proprio gioiello, arrivato due anni fa dal Metz e riscattato - dopo l'iniziale prestito - per circa 8 milioni.
Futuro Atta: c'è l'estero in pole
La sensazione è che possa andare in una squadra all'estero. Perché ci sono Arsenal, Manchester City e Barcellona che lo stanno seguendo con interesse. Il Napoli lo ha fatto negli ultimi mesi sin da dicembre scorso per sostituire eventualmente Zambo Anguissa - che può essere un nome in uscita, con un solo anno di contratto con gli azzurri - seppur con caratteristiche diverse. Sarebbe però sorprendente vedere Atta a Udine dopo il mercato estivo. A riportarlo è TMW.
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