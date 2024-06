Conte ha chiesto subito di intervenire in difesa: Buongiorno è la priorità assoluta

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luca Cilli, giornalista di Sky Sport

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luca Cilli, giornalista di Sky Sport: “Senza cedere Osimhen è difficile fare operazioni in attacco per il Napoli. Conte però ha chiesto subito di intervenire in difesa, perché è dove serve più aiuto e servono più uomini.

Il Napoli passerà alla linea a tre e le prime operazioni saranno impostate a questa missione. Buongiorno è la priorità assoluta di Conte, che lo vuole con sé ancor prima della firma col Napoli. Ovunque sarebbe andato, lo avrebbe inseguito comunque. Buongiorno è un top player e il Napoli fa bene ad inseguirlo. Poi c’è Hermoso, che a zero sarebbe un colpo pazzesco: ha esperienza ed è ancora giovane, sa giocare in più moduli e ha tantissimo da dare. Le parti sono un po’ distanti, il Napoli offre poco di ingaggio, ma le parti hanno la volontà di provarci comunque”.