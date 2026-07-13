Calciomercato Napoli, arriva un 2008! Sky: preso Esposito dal Sorrento

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Il Napoli ha piazzato un acquisto in prospettiva. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, gli azzurri hanno chiuso per l'arrivo di Mattia Esposito, attaccante classe 2008 in forza al Sorrento. Il giovane calciatore ha già collezionato 27 presenze in prima squadra nelle ultime due stagioni, segnando anche un gol in Coppa Serie C.

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