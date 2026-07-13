Altra esperienza in Serie C per D'Avino: il Napoli lo cede in prestito a un club campano

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Luigi D'Avino, difensore classe 2005 di proprietà del Napoli, si trasferirà in presito al Giugliano. Sarà la sua terza avventura in Serie C.

Il Giugliano ha chiuso per l'arrivo di Luigi D'Avino dal Napoli. Il difensore classe 2005 si trasferisce in prestito e proseguirà così il proprio percorso di crescita in Serie C, dopo essere stato seguito da diversi club della categoria. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Un'altra esperienza tra i professionisti per D'Avino

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, D'Avino arriva al Giugliano forte dell'esperienza maturata nelle ultime due stagioni. Nel campionato 2025/26 ha disputato 28 partite, realizzando anche un gol con la maglia dell'Audace Cerignola, mentre nell'annata precedente aveva collezionato 22 presenze con il Gubbio. Il club campano punta ora sulle sue qualità per rinforzare il reparto arretrato.