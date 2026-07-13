Il Napoli si è defilato dalla corsa per Alajbegovic: avanza un altro club di Serie A

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Niente Napoli per Kerim Alajbegovic: il talento della Bosnia può finire all'Atalanta, in pressing nelle ultime ore.

Kerim Alajbegovic è vicino all'Atalanta. I nerazzurri hanno dato un'accelerata sul finire della scorsa settimana, sfruttando la sostanziale tranquillità delle concorrenti. L'esterno del Bayer Leverkusen va verso l'addio per una cifra totale tra i 25 e i 30 milioni, compresi di bonus, dopo il riscatto cristallizzato un mese fa dal Salisburgo.

L'anticipo dell'Atalanta

Su Alajbegovic c'erano i principali club italiani, ma per diversi motivi non hanno avanzato nelle scorse settimane. La Roma aveva espresso grosso interesse prima dell'affaire Greenwood, salvo poi non affondare il colpo. Il Napoli ha molti giocatori - come espresso dallo stesso Aurelio De Laurentiis - e il tecnico Allegri vorrebbe parlare con tutti prima di capire cosa fare. Al Milan non c'è ancora una chiarezza univoca e Alajbegovic potrebbe non essere il profilo corretto. Così lo stesso Alajbegovic ha espresso il suo gradimento per un trasferimento a Bergamo. Non è detto che non si possa chiudere a breve, per dare a Sarri un esterno di prospettiva.

Le cessioni da fare.

Non di sole entrate vive l'Atalanta, perché sugli esterni ci sono diversi giocatori con le valigie in mano. Daniel Maldini piace al Cagliari e al Parma, mentre è da valutare la situazione di Sulemana Kamaldeen. Entrambi possono salutare, da capire con quale formula.