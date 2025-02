Da Milano - Solet monitorato in Premier: c'è l'interesse anche di Napoli e Inter

Oumar Solet, colpo del mercato del mercato invernale dell'Udinese, sta attirando le attenzioni di diversi top club. Sul difensore ex Salisburgo, arrivato a parametro zero, ci sarebbe anche l'interesse del Napoli.

Lo scrive su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "Diversi club stanno monitorando nell'Udinese il difensore centrale Oumar Solet. Napoli, Inter e due Premier League club sono tra questi. Promemoria: l'Udinese lo ha ingaggiato come free agent solo tre mesi fa".

Several clubs are monitoring #Udinese’s centre-back Oumar #Solet. #Napoli, #Inter and two #PremierLeague’s clubs are among of them. Reminder: Udinese have signed him as a free agent just three months ago. #transfers