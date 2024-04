Da Milano - Traore lascia Napoli: costa troppo, a fine anno torna in Premier

Hamed Junior Traore lascerà Napoli a fine stagione. Lo annuncia Nicolò Schira, esperto di mercato, sui social. Costa troppo il cartellino del centrocampista, 25 milioni, così l'ex Sassuolo non verrà riscattato e a fine anno tornerà in Premier League al Bournemouth. In questa stagione 0 gol e 0 assist e ha anche perso il posto da titolare.

Junior #Traorè’s staying at #Napoli on a permanent deal is falling. Napoli are not convinced and willing to trigger the option to buy (€25M) from #Bournemouth for the ivorian player. #transfers #afcb