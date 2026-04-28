Dal Brasile: "Alisson nel mirino del Barcellona e seguito da Ancelotti"

vedi letture

A riferirlo è l'account social brasiliano Futeousadia, seguitissimo in Sudamerica.

Alison Santos è finito al centro dell’attenzione di diversi top club europei, con il Barcellona che avrebbe mostrato un interesse concreto per il brasiliano. Sull'attaccante del Napoli, che si sta mettendo in mostra in questo finale di stagione e sta trovando sempre più spazio nella squadra di Antonio Conte, si registra anche l’interesse di Carlo Ancelotti per un possibile convocazione nella nazionale brasiliana per i prossimi Mondiali.

Napoli in vantaggio per il riscatto

Nonostante la concorrenza importante, il Napoli sembra orientato a muoversi con decisione per assicurarsi il giocatore. Alison Santos, infatti, è di proprietà dello Sporting e la possibilità di riscattarlo rappresenta un’opportunità concreta per il club azzurro per circa 16 milioni di euro. La volontà sarebbe quella di chiudere l’operazione quanto prima. A riferirlo è l'account social brasiliano Futeousadia, seguitissimo in Sudamerica.