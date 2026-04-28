Futuro Lang, comprato per 25 e ceduto per 30. Ma il Galatasaray lo riscatterà?

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La situazione ha portato alla decisione di cederlo già a gennaio, con la formula del prestito e diritto di riscatto al Galatasaray.

Noa Lang era stato presentato come uno dei grandi acquisti del Napoli, con un investimento importante di 25 milioni di euro che lo collocava tra i colpi più costosi del mercato estivo. Tuttavia, le aspettative non sono state rispettate: tra prestazioni altalenanti e alcune incomprensioni con l’ambiente e con l’allenatore, il suo percorso in azzurro si è rivelato più complicato del previsto. La situazione ha portato alla decisione di cederlo già a gennaio, con la formula del prestito e diritto di riscatto al Galatasaray.

Il futuro tra Istanbul e Napoli

Ora resta da capire quale sarà il destino dell’esterno olandese nella prossima estate. Il Galatasaray, forte anche di un campionato ormai in cassaforte dopo la netta vittoria per tre a zero contro il Fenerbahce, potrebbe decidere di puntare su di lui a titolo definitivo. Prima di arrivare a una decisione, però, è probabile che si apra una trattativa con il Napoli e con il presidente De Laurentiis, per valutare condizioni e convenienza dell’eventuale riscatto fissato a 30mln di euro.