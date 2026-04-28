Futuro Lang, comprato per 25 e ceduto per 30. Ma il Galatasaray lo riscatterà?
Noa Lang era stato presentato come uno dei grandi acquisti del Napoli, con un investimento importante di 25 milioni di euro che lo collocava tra i colpi più costosi del mercato estivo. Tuttavia, le aspettative non sono state rispettate: tra prestazioni altalenanti e alcune incomprensioni con l’ambiente e con l’allenatore, il suo percorso in azzurro si è rivelato più complicato del previsto. La situazione ha portato alla decisione di cederlo già a gennaio, con la formula del prestito e diritto di riscatto al Galatasaray.
Il futuro tra Istanbul e Napoli
Ora resta da capire quale sarà il destino dell’esterno olandese nella prossima estate. Il Galatasaray, forte anche di un campionato ormai in cassaforte dopo la netta vittoria per tre a zero contro il Fenerbahce, potrebbe decidere di puntare su di lui a titolo definitivo. Prima di arrivare a una decisione, però, è probabile che si apra una trattativa con il Napoli e con il presidente De Laurentiis, per valutare condizioni e convenienza dell’eventuale riscatto fissato a 30mln di euro.
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