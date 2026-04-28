Napoli-Rios, dal Portogallo: visionato 3 volte dal vivo, sul colombiano anche altre due italiane

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Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo, emissari del Napoli lo hanno osservato dal vivo nelle ultime tre partite.

Il Napoli resta concentrato sul finale di stagione, ma soprattutto sulla definizione del futuro in panchina. Antonio Conte incontrerà nei prossimi giorni il presidente Aurelio De Laurentiis per valutare se esistano ancora le condizioni per proseguire insieme anche nella prossima annata. Il confronto sarà decisivo per capire la direzione del progetto azzurro, in un momento in cui è fondamentale mantenere coerenza tra ambizioni tecniche e strategie societarie.

Rios nel mirino, ma la concorrenza è forte

Parallelamente, il club si sta già muovendo sul mercato e tra i nomi più apprezzati spicca quello di Richard Rios. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo, emissari del Napoli lo hanno osservato dal vivo nelle ultime tre partite, compresa l'ultima contro il Moreirense, raccogliendo indicazioni molto positive. Sul centrocampista colombiano, però, c’è grande concorrenza: dalla Roma all’Inter, fino a club inglesi come Manchester United e Fulham. Il Benfica, dal canto suo, sarebbe disposto a trattare solo di fronte a un’offerta di almeno 35 milioni di euro.