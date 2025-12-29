Dall'estero un nome nuovo per il centrocampo: Napoli su un talento del Flamengo

Novità sul fronte mercato arrivano da Ekrem Konur, giornalista ed esperto di mercato che collabora con BBC ed ESPN. Secondo quanto riportato, anche il Napoli starebbe monitorando la situazione di Jorge Carrascal, talento del Flamengo, finito nel mirino di diversi club europei.

Il primo a muoversi è stato l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, che ha presentato un’offerta ufficiale da 15 milioni di euro, giudicata però insufficiente dal club brasiliano. Il Flamengo chiede di più e, a questo punto, Napoli e Wolverhampton potrebbero inserirsi con proposte intorno ai 20 milioni. La corsa a Carrascal è appena iniziata.