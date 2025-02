Dall'Inghilterra - Hojlund nel mirino del Napoli: non convince Amorim e interessa Osimhen

La posizione di Rasmus Hojlund al Manchester United appare sempre più vulnerabile, con il tecnico Ruben Amorim tutt'altro che convinto dal numero 9 durante i suoi quattro mesi alla guida dei Red Devils. Il danese è sceso in campo titolare nella partita di questa sera contro l'Ipswich a Old Trafford, ma l'ex Atalanta deve affrettarsi nel mettere fine al digiuno di 16 partite senza gol.

L'indiscrezione. Oltre alle difficoltà in Premier League, tuttavia, il valore di Hojlund in Italia rimane alto grazie al suo periodo con la maglia della Dea e sotto la guida di Gasperini e, stando a quanto rivelato da talkSPORT, il Napoli sarebbe disposto a pagare solo una parte dei 73 milioni di euro che lo United ha sborsato per Hojlund. Ironia della sorte, il club inglese ha un forte interesse per Victor Osimhen, di proprietà del club azzurro e ora in prestito al Galatasaray, ma uno scambio sarebbe troppo "complicato" da attuare.

I numeri di Hojlund. Salutata l'Atalanta dopo 9 gol e 4 assist in 32 partite di Serie A, Rasmus Hojlund è stato prelevato a suon di milioni dal Manchester United per esplicito volere dell'allora tecnico Erik ten Hag e al suo debutto stagionale in Premier League non ha fatto malissimo, con 16 reti e 2 assist complessivi. Peccato che in questa stagione, al tramonto quasi di febbraio, l'attaccante danese classe 2003 sia bloccato a soli 2 centri in campionato con 5 timbri invece in Europa League a migliorare lo score personale. Ma il vero Hojlund non si è ancora visto.