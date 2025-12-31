Dalla Turchia: Lazio sull'ucraino Batagov, ci sono anche Napoli e Mourinho

Con il mercato finalmente sbloccato, la Lazio è pronta a tornare protagonista per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dall’emittente turca HT Sport, i biancocelesti avrebbero riacceso i riflettori su Arseniy Batagov, difensore centrale del Trabzonspor. Il classe 2002 ucraino era già stato accostato alla Lazio durante l’estate, prima che il blocco del mercato frenasse le operazioni del club capitolino.

Ora il suo nome è tornato d’attualità, anche se la concorrenza non manca: oltre a un interesse più defilato del Napoli, sul giocatore ci sono Nottingham Forest e Benfica, con i portoghesi che avrebbero già presentato un’offerta intorno ai 22 milioni di euro. In questa stagione Batagov ha collezionato 16 presenze in Super Lig per un totale di 1395 minuti, a cui si aggiungono due apparizioni in coppa nazionale, confermandosi come uno dei profili più interessanti del campionato turco nel suo ruolo.