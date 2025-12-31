Tutti pazzi per Goretzka a zero: ci pensano anche Juve e Barcellona

Leon Goretzka nome caldo per il Napoli. Profilo a zero per la prossima estate. Il club azzurro ci pensa ma la concorrenza è tanta. In Spagna si parla anche dell'ipotesi ritorno al Barcellona. Perché Goretzka di fatto sarebbe felice di tornare a lavorare sotto la gestione di Flick, attualmente sulla panchina blaugrana, secondo quanto riferito da Mundo Deportivo.

Diversi club, si legge, avrebbero drizzato le antenne per l'occasione a costo zero. Uno di questi, secondo quanto svelato dal quotidiano spagnolo, è l'Atlético Madrid: il club dei colchoneros lo considera un'opzione di grande livello per sostituire Gallagher, sempre più vicino all'uscita. Anche il Tottenham segue con attenzione la situazione di Leon, mentre in Italia oltre al Napoli già citato ci sarebbe anche la Juventus sulle sue tracce.