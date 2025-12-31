Sorpresa Sky: "Conte ha chiesto un trequartista e le cessioni saranno diverse"

Secondo quanto riferito dalla redazione di 'Sky Sport', con un articolo a cura di Massimo Ugolini, "la limitazione imposta dal nuovo regolamento federale in merito al CLA condiziona fortemente il mercato del Napoli, che però cercherà di accontentare le richieste di Antonio Conte: l'allenatore vuole un trequartista, per accontenterlo servirà almeno una cessione. E la lista dei possibili partenti non è corta", si legge. Dunque mercato che sta per accendersi con possibili novità e sorprese.

Anche Giovanni Manna, ds azzurro, nella sua intervista al Corriere dello Sport ha parlato di possibili novità in attacco a gennaio. "I rientri di Anguissa e Gilmour sono più vicini, mentre Lukaku e De Bruyne sono un punto di domanda: quindi, vorremmo alzare la qualità soprattutto nel reparto offensivo. Stiamo facendo valutazioni", le sue parole.