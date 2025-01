Danilo, offerta importante dal Santos: stasera alla 'Domenica Sportiva' i dettagli di Venerato

Stasera alle 22:45 ritorna la 'Domenica Sportiva', trasmissione condotta da Simona Rolandi sulla Rai. In diretta Ciro Venerato con le ultime notizie di mercato. Ci sarà come sempre un focus sul Napoli. Aggiornamento in diretta sulla scelta di Danilo, che ha ricevuto una importante offerta dal Santos, e sull'erede di Kvara. In più alcuni retroscena su Garnacho e Zaccagni.