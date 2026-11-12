De Bruyne-Psv, Schira: "Già contattati gli agenti e per ADL può partire subito"

Calciomercato Napoli, De Bruyne verso l’Olanda? Contratto in scadenza e rinnovo quasi impossibile: il PSV ha già contattato l’entourage

Occhio al futuro di Kevin De Bruyne, che potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio e approdare in Olanda. Il belga è in scadenza di contratto e il rinnovo appare quasi impossibile: un quadro che apre la strada a un addio anticipato, con il PSV che si è già mosso per anticipare la concorrenza.

Il PSV ha già contattato l’entourage

Come spiega Nicolò Schira sul suo canale YouTube, il club di Eindhoven ha avuto un primo contatto con l’entourage del centrocampista. La mossa nasce da un’esigenza precisa: il PSV deve pensare a un nuovo giocatore offensivo, perché Man potrebbe andare alla Lazio. De Bruyne rappresenterebbe un colpo di grande impatto, capace di compensare l’eventuale partenza e di alzare il livello della squadra olandese. Per ora si tratta di un sondaggio e non di una trattativa avanzata, ma il segnale è chiaro: in Olanda l’idea è concreta.

Per il Napoli non è incedibile, come Anguissa

Dal canto suo, il Napoli non considera De Bruyne incedibile. La società sa che il contratto è in scadenza e che il rinnovo è improbabile, quindi è pronta ad ascoltare eventuali proposte. Lo stesso discorso vale per Anguissa, altro giocatore in scadenza e anche lui non intoccabile. Gennaio si preannuncia dunque come una finestra di scelte importanti, con entrate e uscite da incrociare e un gruppo che potrebbe cambiare volto. Molto dipenderà dalle offerte, dalle intenzioni dei giocatori e dall’andamento della stagione azzurra, in un momento in cui ogni decisione può pesare sul futuro del progetto tecnico.