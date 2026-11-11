Retroscena Inzaghi: mai stato in lizza per la panchina del Napoli la scorsa estate

Fabrizio Romano ha chiarito i retroscena legati al possibile ritorno in Italia di Inzaghi: non è mai stato in corsa per la panchina del Napoli.

La ricerca del nuovo allenatore del Napoli, durante la scorsa estate, aveva coinvolto diversi profili, da Maurizio Sarri a Vincenzo Italiano, fino a Massimiliano Allegri, poi scelto dalla società azzurra. Tra i nomi accostati al club partenopeo era circolato anche quello di Simone Inzaghi, attualmente alla guida dell'Al Hilal in Arabia Saudita. Tuttavia, il suo possibile ritorno in Italia non sarebbe mai stato uno scenario concreto, come spiegato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube.

Inzaghi e il Napoli: il retroscena sulla scorsa estate

Secondo l'esperto di calciomercato, potrebbero esserci stati soltanto alcuni contatti esplorativi per comprendere la disponibilità del tecnico, senza però che si arrivasse a una vera trattativa. Inzaghi, infatti, non avrebbe mai preso in considerazione l'ipotesi di lasciare l'Al Hilal durante la scorsa estate e, di conseguenza, non sarebbe mai entrato realmente nella lista dei candidati per la panchina azzurra. Il suo nome, dunque, non avrebbe rappresentato un'alternativa concreta ai profili valutati dalla dirigenza del Napoli.