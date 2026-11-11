Calciomercato Napoli, occhi in casa Frosinone: piacciono Kvernadze e Palmisani

Il Napoli guarda in casa Frosinone per individuare nuovi rinforzi: nel mirino del club azzurro sono finiti Giorgi Kvernadze e Lorenzo Palmisani.

Il Napoli guarda in casa Frosinone per individuare nuovi profili da inserire nel progetto azzurro. Tra i giocatori che hanno attirato l'attenzione della società partenopea, stando a quanto riferito da Tmw, ci sono Giorgi Kvernadze e Lorenzo Palmisani, due dei protagonisti della straordinaria stagione della formazione guidata da Massimiliano Alvini. Nonostante la recente sconfitta contro il Cagliari, il rendimento della squadra ciociara continua a valorizzare i suoi talenti, finiti nel mirino di diversi club italiani e stranieri. Per il Napoli si tratta di due profili da seguire con attenzione, anche alla luce della concorrenza che si sta già muovendo.

Kvernadze e Palmisani, la concorrenza per il Napoli

Il primo nome è quello di Kvernadze, esterno georgiano per il quale il Frosinone prepara un rinnovo con un ingaggio cinque volte superiore a quello attuale. Una volta definito il nuovo accordo, potrebbe aprirsi la strada alle valutazioni sul futuro: in Serie A, oltre al Napoli, c'è la Roma, mentre all'estero seguono il giocatore Monaco, Crystal Palace, Borussia Dortmund e Hull City. L'altro profilo è Lorenzo Palmisani, protagonista di una stagione che lo ha portato all'attenzione di numerose società. La Juventus lo ha già inserito nella propria lista degli obiettivi e potrebbe provare a bloccarlo a gennaio in vista dell'estate. Anche Atalanta, Inter, Milan e Napoli hanno chiesto informazioni sul portiere, destinato a essere uno dei nomi più contesi sul mercato.