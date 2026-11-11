Clamoroso retroscena: la rivelazione della Serie A può spostarsi per 4mln

L'esterno georgiano si sta mettendo in evidenza con il Frosinone e ha attirato l'attenzione di Napoli e Roma. Il suo contratto prevede una clausola.

Il mercato degli esterni offensivi potrebbe regalare nuovi intrecci tra Napoli, Roma e Frosinone. Tra i profili finiti sotto osservazione c'è quello di Giorgi Kvernadze, 23enne georgiano che si sta mettendo in luce con la maglia gialloblù. I numeri confermano il suo rendimento: cinque gol e sei assist nelle prime 12 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Qualità e rendimento hanno attirato l'interesse di diverse società in vista delle prossime finestre di mercato. Tra queste ci sarebbe anche il Napoli, sebbene al momento si tratti di un interesse ancora contenuto, mentre la Roma sembra seguire con maggiore attenzione il suo profilo, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Il Frosinone valuta il cartellino oltre i 20-25 milioni di euro e, nel frattempo, lavora al rinnovo del contratto del calciatore, attualmente in scadenza il 30 giugno 2028.

Kvernadze, clausola rescissoria da 4 milioni: ecco quando sarà valida

A rendere particolarmente delicata la situazione contrattuale dell'esterno è la presenza di una clausola rescissoria di circa quattro milioni di euro, una cifra decisamente inferiore rispetto alla valutazione attribuita dal Frosinone al giocatore. La possibilità di liberarsi attraverso il pagamento dell'indennizzo, tuttavia, non sarà immediatamente esercitabile: la clausola entrerà in vigore soltanto a partire da luglio. La società ciociara, riporta Tmw, ha quindi ancora alcuni mesi per provare a blindare il proprio talento e scongiurare il rischio di perderlo a condizioni economiche molto vantaggiose per un'altra squadra. Sul tavolo ci sarebbe una proposta di rinnovo da un milione di euro netti a stagione, rispetto agli attuali 200mila percepiti dal calciatore. Un adeguamento importante, con cui il Frosinone punta a riconoscere il valore raggiunto da Kvernadze e a tutelarsi in vista della prossima sessione estiva.