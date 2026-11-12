De Bruyne ai saluti: Napoli ha già deciso di non esercitazione opzione di rinnovo

Calciomercato Napoli, De Bruyne verso l’addio? Contratto in scadenza nel 2027, il club non eserciterà l’opzione di rinnovo di un anno

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli è sempre più in bilico. Il contratto del belga scade nel 2027 e il club ha un’opzione di rinnovo per un ulteriore anno, ma non ha intenzione di esercitarla. Il giocatore lo sa, e questo dettaglio cambia il quadro della sua permanenza in azzurro, in una stagione già complicata per risultati e clima nello spogliatoio.

Opzione di rinnovo che non verrà esercitata

Come scrive Il Mattino, il Napoli non attiverà la clausola che gli permetterebbe di prolungare di dodici mesi il rapporto con il centrocampista. Una decisione già presa dalla società, di cui lo stesso De Bruyne è consapevole. Senza il rinnovo automatico, il contratto resterà dunque fermo alla scadenza del 2027 e il giocatore si avvicinerà all’ultima stagione con un accordo destinato a esaurirsi, una situazione che, per un calciatore della sua esperienza, apre inevitabilmente scenari diversi. Il quotidiano invita quindi a prestare attenzione a quanto potrebbe accadere con l’apertura del mercato invernale.

Occhio a gennaio, con la MLS sullo sfondo

Secondo Il Mattino, infatti, l’ipotesi di un addio già a gennaio non è da escludere. Sullo sfondo resta la Major League Soccer, destinazione che negli ultimi tempi è stata accostata al belga e che potrebbe rappresentare un’opportunità per entrambe le parti. Per il Napoli, una cessione anticipata consentirebbe di anticipare i tempi, liberare risorse e programmare con più margine il futuro del reparto. Per ora non c’è nulla di deciso e ogni scenario resta aperto, ma il tema è destinato a restare caldo nelle prossime settimane, tra le valutazioni della società, le intenzioni del giocatore e l’andamento della stagione.